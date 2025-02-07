0

Евролига. «Монако» – «Партизан», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» примет сербский «Партизан», испанская «Барселона» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 17-8, Монако – 16-9, Панатинаикос Греция – 16-10, Бавария Германия – 16-10, Црвена Звезда Сербия – 16-10, Париж Франция – 14-10, Барселона Испания – 14-11, Милан Италия – 14-12, Партизан Сербия – 13-12, Реал Испания – 13-13, Анадолу Эфес Турция – 12-14, Жальгирис Литва – 12-14, Виллербан Франция – 11-15, Баскония Испания – 10-15, Виртус Италия – 7-18, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-19, Альба Германия – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoОлимпиакос
logoМаккаби Тель-Авив
logoБаскония
logoБарселона
logoПартизан
logoВиртус
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Монако» одержал победу над «Басконией», «Париж» проиграл «Олимпиакосу» и другие результаты
35 февраля, 21:35
Евролига. «Жальгирис» уступил «Виллербану», 48 очков Эдвардса и Букера принесли «Баварии» победу над «Миланом» и другие результаты
20 декабря 2024, 22:00
Рекомендуем
Главные новости
Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
428 минут назад
Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»
5сегодня, 09:37
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Таджером Макколлом
2сегодня, 09:18
Чарльз Баркли: «Лейкерс» остаются средней командой»
24сегодня, 09:04
Энтони Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон»
сегодня, 08:32Видео
«Оклахома» отчислит полученного в обмене Даниэля Тайса
6сегодня, 08:18
Инсайдер Йен Бегли: «Если «Санз» не добьются главной цели, стоит ожидать, что летом снова начнутся переговоры по Дюрэнту»
11сегодня, 08:05
Кевин Дюрэнт о словах Перкинса про свою лидерскую роль в «Тандер»: «Самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе»
18сегодня, 07:25
Джимми Батлер об адаптации в «Уорриорз»: «Отдал мяч Стефу Карри и ушел с дороги»
19сегодня, 07:06
Лука Дончич был представлен болельщикам «Лейкерс» перед домашним матчем
сегодня, 06:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Цибона» примет ФМП
44 минуты назад
Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца
8сегодня, 07:56Видео
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
4вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
5 февраля, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
5 февраля, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
15 февраля, 19:21
Рекомендуем