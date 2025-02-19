Вышел новый выпуск «Вида сверху», посвященный Матчу звезд Единой лиги ВТБ
Новый выпуск «Вида сверху» посвящен Матчу звезд Единой лиги ВТБ.
Опубликован новый выпуск тележурнала «Вид сверху», который посвящен прошедшему в Москве 9-му в истории Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ.
В выпуске – интервью с игроками «Хозяев» и «Гостей», репортажи о всех события звездного уикенда и рубрика «Баскетбольный элиас».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Единой лиги ВТБ
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