Вышел новый выпуск «Вида сверху», посвященный Матчу звезд Единой лиги ВТБ

Новый выпуск «Вида сверху» посвящен Матчу звезд Единой лиги ВТБ.

Опубликован новый выпуск тележурнала «Вид сверху», который посвящен прошедшему в Москве 9-му в истории Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ.

В выпуске – интервью с игроками «Хозяев» и «Гостей», репортажи о всех события звездного уикенда и рубрика «Баскетбольный элиас».