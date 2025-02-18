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Данки Георгия Жбанова и Владислава Перевалова – в Топ-10 Матча звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов Матча всех звезд.

Первые места в Топ-10 заняли Георгий Жбанов («Зенит») и Владислав Перевалов («Енисей»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Георгий Жбанов
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Владислав Перевалов
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