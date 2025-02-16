Дрэймонд Грин о дисквалификации «Сперс» в конкурсе мастерства: «Старик прыгнул с обрыва вслед за новичком»

Дрэймонд Грин прокомментировал неудачу «Сперс».

Команда из Виктора Вембаньямы и Криса Пола была дисквалифицирована в конкурсе мастерства.

На бросковом этапе баскетболисты должны либо попасть один раз, либо сделать 3 попытки. Французский форвард предложил одноклубнику просто формально обозначить броски.

«Мы попробовали то, что могло принести нам победу. Было весело», – поделился Крис Пол.

«Если бы их не дисквалифицировали, мы попробовали бы то же самое. Играй на победу», – признался Донован Митчелл.

«Пытался проделать нечто подобное в первой попытке, но чтобы выглядело нормальным броском. Но это не принесло пользы, так что пришлось отказаться», – рассудил Эван Мобли.

«Вемби у всех уточнял по поводу бросков. Но, видимо, не дошел до нужных людей.

А старик прыгнул с обрыва вслед за новичком», – посмеялся Дрэймонд Грин.

Действия баскетболистов «Сперс» не соответствовали правилу «надлежащего» броска, прописанному в условиях конкурса.

Победителями турнира стала команда «Кливленда».