Дрэймонд Грин о дисквалификации «Сперс» в конкурсе мастерства: «Старик прыгнул с обрыва вслед за новичком»
Команда из Виктора Вембаньямы и Криса Пола была дисквалифицирована в конкурсе мастерства.
На бросковом этапе баскетболисты должны либо попасть один раз, либо сделать 3 попытки. Французский форвард предложил одноклубнику просто формально обозначить броски.
«Мы попробовали то, что могло принести нам победу. Было весело», – поделился Крис Пол.
«Если бы их не дисквалифицировали, мы попробовали бы то же самое. Играй на победу», – признался Донован Митчелл.
«Пытался проделать нечто подобное в первой попытке, но чтобы выглядело нормальным броском. Но это не принесло пользы, так что пришлось отказаться», – рассудил Эван Мобли.
«Вемби у всех уточнял по поводу бросков. Но, видимо, не дошел до нужных людей.
А старик прыгнул с обрыва вслед за новичком», – посмеялся Дрэймонд Грин.
Действия баскетболистов «Сперс» не соответствовали правилу «надлежащего» броска, прописанному в условиях конкурса.
Победителями турнира стала команда «Кливленда».
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