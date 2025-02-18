Эван Мобли: «Верим, что можем выиграть титул в этом году»
Эван Мобли заявил, что «Кэвс» верят в свою победу в этом чемпионате.
«Я думаю, что этот сезон определенно наш сезон, и мы хотим дойти до чемпионства. Я чувствую, что мы сходимся в этом мнении, и мы верим, что можем выиграть титул в этом году, так что это наш план.
Думаю ли я о наградах «Самый прогрессирующий игрок» и «Лучший защитник года»? Сейчас для меня это не главное. Я определенно думаю об этих наградах, но главная цель — чемпионство», – сказал форвард «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Insiders
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