Донован Митчелл: «Осталось взять конкурс трехочковых»

Донован Митчелл прокомментировал победу на звездном уик-энде.

Защитник «Кавальерс» выиграл конкурс мастерства вместе с одноклубником Эваном Мобли .

«Поставлю трофей рядом с наградой за победу в конкурсе данков. Остался только турнир по трехочковым. Увидимся на нем как-нибудь», – заявил баскетболист.

Митчелл победил в соревновании по броскам сверху в 2018 году.