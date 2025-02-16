Донован Митчелл: «Осталось взять конкурс трехочковых»
Донован Митчелл прокомментировал победу на звездном уик-энде.
Защитник «Кавальерс» выиграл конкурс мастерства вместе с одноклубником Эваном Мобли.
«Поставлю трофей рядом с наградой за победу в конкурсе данков. Остался только турнир по трехочковым. Увидимся на нем как-нибудь», – заявил баскетболист.
Митчелл победил в соревновании по броскам сверху в 2018 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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