Энтони Эдвардс: «Хочу, чтобы меня перестали сравнивать с Майклом Джорданом»

Энтони Эдвардс хочет, чтобы его перестали сравнивать с Майклом Джорданом.

Репортер: «Ваша игра очень похожа на игру Майкла Джордана , но какой прием вы хотели бы перенять у Майкла Джордана?»

Энтони Эдвардс : «Никакой прием, чувак. Большое уважение Майклу Джордану — он величайший игрок в истории. Я просто хочу, чтобы вы прекратили сравнивать меня с ним».