Энтони Эдвардс: «Хочу, чтобы меня перестали сравнивать с Майклом Джорданом»
Энтони Эдвардс хочет, чтобы его перестали сравнивать с Майклом Джорданом.
Репортер: «Ваша игра очень похожа на игру Майкла Джордана, но какой прием вы хотели бы перенять у Майкла Джордана?»
Энтони Эдвардс: «Никакой прием, чувак. Большое уважение Майклу Джордану — он величайший игрок в истории. Я просто хочу, чтобы вы прекратили сравнивать меня с ним».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Fanatics View
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости