«Когда клоун переезжает во дворец, тот становится цирком». Леброн отреагировал на критическое высказывание владельца «Далласа» о Дончиче

Леброн Джеймс поддержал Дончича после критики со стороны владельца «Мэверикс».

Управляющий «Мэверикс» Патрик Дюмон в недавнем интервью выразил обеспокоенность по поводу физического состояния Луки Дончича и его подхода к работе в ситуации, когда клубу предстояло подписать с ним супермаксимальный контракт.

Форвард «Лейкерс » выложил пост в сети инстаграм, в котором говорится: «Когда клоун переезжает во дворец, он не становится королем. Дворец становится цирком».

«Даллас» перед дедлайном обменял Дончича в «Лейкерс» на Дэвиса, который получил травму в первом же матче за команду. Техасцы мотивировали сделку помимо прочего тем, что словенец перманентно пребывает в плохой форме.