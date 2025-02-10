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  • «Когда клоун переезжает во дворец, тот становится цирком». Леброн отреагировал на критическое высказывание владельца «Далласа» о Дончиче
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«Когда клоун переезжает во дворец, тот становится цирком». Леброн отреагировал на критическое высказывание владельца «Далласа» о Дончиче

Леброн Джеймс поддержал Дончича после критики со стороны владельца «Мэверикс».

Управляющий «Мэверикс» Патрик Дюмон в недавнем интервью выразил обеспокоенность по поводу физического состояния Луки Дончича и его подхода к работе в ситуации, когда клубу предстояло подписать с ним супермаксимальный контракт.

Форвард «Лейкерс» выложил пост в сети инстаграм, в котором говорится: «Когда клоун переезжает во дворец, он не становится королем. Дворец становится цирком».

«Даллас» перед дедлайном обменял Дончича в «Лейкерс» на Дэвиса, который получил травму в первом же матче за команду. Техасцы мотивировали сделку помимо прочего тем, что словенец перманентно пребывает в плохой форме.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Jerico
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