«Эта игра спасла мою жизнь». Кевин Дюрэнт не сдержал эмоций во время рассуждения о важности олимпийского турнира

Кевин Дюрэнт рассказал о важности выступления в олимпийском турнире.

Форвард сборной США не сдержал эмоций во время ответа.

«Я вырос в месте, где люди даже не разговаривали друг с другом. Да и вообще в мире хватает ненависти. И когда люди, наконец, смеются и шутят благодаря баскетболу, мне это кажется очень классным. Это глубоко меня трогает. Простите. Это что-то особенное, когда человек преодолевает огромное расстояние, чтобы посмотреть, как играет его любимый баскетболист на Олимпиаде. Они тратят кучу денег, берут с собой всю семью. Это так круто.

Эта игра спасла мою жизнь. Позволила мне и моей семье избежать кучи всякого дерьма. Я благодарен за это», – сказал игрок «Финикса ».