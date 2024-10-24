Барак Обама об Олимпиаде: «Сербия заставила понервничать, Никола Йокич – настоящий монстр»
Барак Обама признался, что переживал за США на ОИ-2024 из-за Сербии и Йокича.
«Должен признаться, Сербия заставила меня понервничать, и я вас уверяю, что он заставил нервничать и тренеров, потому что Йокич — настоящий монстр.
Я имею в виду, что он умный и эффективный игрок, и он большой, но дело не только в этом. У него видение площадки как у Лэрри Берда. Он как отец Сабониса. Он здоровый парень и может просто оттолкнуть любого, у него отличные руки, а все их парни на периметре отлично бросают.
Так что да, я не был уверен, что мы проиграем, но думал, что есть вероятность, что мы можем проиграть», – сказал бывший президент США.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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