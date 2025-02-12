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Джа Морэнт отдал Дюрэнту игровой мяч: «Не каждый набирает 30 тысяч очков в НБА»

Джа Морэнт выразил уважение Кевину Дюрэнту .

Форвард «Санз» во вторник по ходу встречи с «Гризлис» покорил отметку в 30 тысяч очков за карьеру. Лидер «Мемфиса» после сирены вручил Кевину игровой мяч.

«Он один из величайших в этой игре. Я отдал ему мяч, он сказал, что позаботится о нем.

Не каждый набирает 30 тысяч очков в НБА. Пусть продолжает в том же духе. Мы хотим видеть еще больше от него», – заявил Морэнт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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