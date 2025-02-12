Джа Морэнт отдал Дюрэнту игровой мяч: «Не каждый набирает 30 тысяч очков в НБА»

Джа Морэнт выразил уважение Кевину Дюрэнту .

Форвард «Санз» во вторник по ходу встречи с «Гризлис» покорил отметку в 30 тысяч очков за карьеру. Лидер «Мемфиса » после сирены вручил Кевину игровой мяч.

«Он один из величайших в этой игре. Я отдал ему мяч, он сказал, что позаботится о нем.

Не каждый набирает 30 тысяч очков в НБА . Пусть продолжает в том же духе. Мы хотим видеть еще больше от него», – заявил Морэнт .