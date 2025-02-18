Светислав Пешич: «Алексею Покушевски может потребоваться операция»

У Алексея Покушевски травмировано плечо, может потребоваться операция.

«Покушевски травмирован. Вчера он присутствовал на видеосессии, его плечо не в лучшем состоянии. Он испытывает боль и не может тренироваться.

Если он не поправится в ближайшее время и проблема ухудшится, может потребоваться операция», – рассказал главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич.

Форвард «Партизана » вошел в предварительный состав сборной на отборочные матчи чемпионата Европы-2025 против Финляндии и Грузии, но его участие под вопросом.