Светислав Пешич: «Алексею Покушевски может потребоваться операция»
У Алексея Покушевски травмировано плечо, может потребоваться операция.
«Покушевски травмирован. Вчера он присутствовал на видеосессии, его плечо не в лучшем состоянии. Он испытывает боль и не может тренироваться.
Если он не поправится в ближайшее время и проблема ухудшится, может потребоваться операция», – рассказал главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич.
Форвард «Партизана» вошел в предварительный состав сборной на отборочные матчи чемпионата Европы-2025 против Финляндии и Грузии, но его участие под вопросом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
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