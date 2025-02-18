0

Светислав Пешич: «Алексею Покушевски может потребоваться операция»

У Алексея Покушевски травмировано плечо, может потребоваться операция.

«Покушевски травмирован. Вчера он присутствовал на видеосессии, его плечо не в лучшем состоянии. Он испытывает боль и не может тренироваться.

Если он не поправится в ближайшее время и проблема ухудшится, может потребоваться операция», – рассказал главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич.

Форвард «Партизана» вошел в предварительный состав сборной на отборочные матчи чемпионата Европы-2025 против Финляндии и Грузии, но его участие под вопросом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
logoсборная Сербии
logoПартизан
logoЕвробаскет-2025
logoАлексей Покушевски
Светислав Пешич
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Netflix выпустил трейлер документального сериала о баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже
123 января, 16:06Видео
Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу
27 декабря 2024, 13:44
«Денвер» интересовался возможностью заполучить Богдана Богдановича
423 декабря 2024, 15:07
Андрей Стоякович опроверг слова Светислава Пешича о выборе сербской сборной
23 декабря 2024, 13:50
Рекомендуем
Главные новости
Журналист Ховард Бек о возможном кандидате на обмен: «Этим летом следите за Джа Морэнтом»
14 минуты назад
Джеймс Харден о Матче всех звезд: «Возвращение к формату «Восток против Запада» может сработать»
117 минут назад
Никола Йокич: «В США больше талантливых игроков, чем в остальном мире»
256 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Надежду»
сегодня, 14:02Live
NBC рассматривает возможность начала Матча всех звезд НБА-2026 на три часа раньше, чем обычно
4сегодня, 13:51
Чендлер Парсонс: «На летних любительских играх Рико Хайнса в UCLA больше борьбы, чем на Матче всех звезд»
1сегодня, 13:40
Никола Йокич: «Может быть, нам следует сосредоточиться на чем-то другом, а не на Матче всех звезд»
2сегодня, 13:30
Эван Мобли: «Верим, что можем выиграть титул в этом году»
1сегодня, 13:22
Данки Георгия Жбанова и Владислава Перевалова – в Топ-10 Матча звезд Единой лиги ВТБ
3сегодня, 11:59Видео
Андрей Кириленко: «У нас нормальный контакт с ФИБА, но говорить о возвращении пока тяжело»
сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте
сегодня, 14:01
Деннис Смит может покинуть «Реал» из-за сложной адаптации. После перехода в январе он отыграл лишь 35 минут
3сегодня, 08:20
«Уизардс» подписали 10-дневный контракт с Эриком Стивенсоном
сегодня, 07:25
Томас Димша перейдет из «Жальгириса» в «Сарагосу» на правах аренды
сегодня, 04:23
Горан Шашич: «Клубы из России уже этим летом могут вернуться к участию в Евролиге»
вчера, 21:13
Зоран Лукич: «Очень жду, что нашу сборную вернут на международную арену»
вчера, 21:08
Андрей Кириленко: «Сборная России проведет товарищеские матчи в июне»
1вчера, 20:24
Зоран Лукич: «У Егора Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА»
вчера, 19:56
Даниэль Тайс: «Тренер Спанулис сыграл важную роль в моем решении перейти в «Монако»
вчера, 13:42
Виктор Ганиенко о Зоране Лукиче: «Многие игроки из топовых клубов Лиги ВТБ обязаны ему до гроба, он тренер первой четверки»
3вчера, 11:33
Рекомендуем