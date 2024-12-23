Андрей Стоякович опроверг слова Светислава Пешича о выборе сербской сборной

Андрей Стоякович не определился с национальной командой.

Сын легендарного Предрага Стояковича выступает в NCAA на позиции защитника. 20-летний баскетболист родился в Греции, воспитывался в Сакраменто и имеет возможность выступать за три сборные.

Главный тренер Светислав Пешич на днях упомянул, что молодой игрок сделал свой выбор в пользу команды Сербии.

Представители Стояковича поспешили опровергнуть эти сведения. Баскеболист не намерен принимать решение до следующего лета. Стояковичем предварительно интересовались также в сборной США.