0

Андрей Стоякович опроверг слова Светислава Пешича о выборе сербской сборной

Андрей Стоякович не определился с национальной командой.

Сын легендарного Предрага Стояковича выступает в NCAA на позиции защитника. 20-летний баскетболист родился в Греции, воспитывался в Сакраменто и имеет возможность выступать за три сборные.

Главный тренер Светислав Пешич на днях упомянул, что молодой игрок сделал свой выбор в пользу команды Сербии.

Представители Стояковича поспешили опровергнуть эти сведения. Баскеболист не намерен принимать решение до следующего лета. Стояковичем предварительно интересовались также в сборной США.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Андрей Стоякович
Светислав Пешич
logoПредраг Стоякович
logoNCAA
logoсборная США
logoсборная Сербии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Име Удока: «Нет ничего плохого в некрасивых победах, особенно когда ты начинаешь в роли отстающего»
22 минуты назад
«Фенербахче» официально отчислил Бобана Марьяновича
3сегодня, 13:25Фото
Уэньин Габриэл станет игроком «Панатинаикоса»
сегодня, 13:00
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет УГМК
сегодня, 12:21
Яннис Адетокумбо: «Хочу стать главным тренером после завершения карьеры»
9сегодня, 12:16
Куминга выложил пост с песней Papa Wemba «Укажи мне дорогу». В сети это сочли намеком на готовность к обмену
5сегодня, 12:01Фото
«Монако» планирует расторгнуть контракт с Фурканом Коркмазом
сегодня, 11:51
Лука Дончич о снижении шансов на MVP из-за травм: «Уж лучше сейчас. Самое главное – борьба за перстень»
4сегодня, 11:36
Джейсон Тейтум: «Главная цель – победа в чемпионате, а не получение MVP»
3сегодня, 11:22
Трамп подтвердил, что назначит владельца «Рокетс» Фертитту послом США в Италии
5сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Возвращение Рэйджона Такера в «Венецию» осложнилось травмой Уилла Клайберна
1сегодня, 13:12
Чемпионат Италии. «Милан» против «Трапани Шарк»
сегодня, 11:29
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лимож»
сегодня, 11:07
«Париж» через три дня после переноса матча с «Фенербахче» сыграл в чемпионате Франции
сегодня, 09:45
Трей Мерфи получил травму голеностопа
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 07:56
«Лейкерс» вызвали Бронни Джеймса из G-лиги на матч с «Детройтом»
11сегодня, 07:20
Чемпионат Италии. «Тренто» победил «Виртус», «Венеция» дома уступила «Брешии» и другие результаты
вчера, 21:25
Адриатическая лига. «Борац Чачак» проиграл «Спартаку Суботица», «Будучность» была сильнее КРКА
вчера, 21:09
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» разгромил «Арис» с разницей «+52», «Олимпиакос» разобрался с «Марусси»
вчера, 21:08
Рекомендуем