Андрей Стоякович опроверг слова Светислава Пешича о выборе сербской сборной
Андрей Стоякович не определился с национальной командой.
Сын легендарного Предрага Стояковича выступает в NCAA на позиции защитника. 20-летний баскетболист родился в Греции, воспитывался в Сакраменто и имеет возможность выступать за три сборные.
Главный тренер Светислав Пешич на днях упомянул, что молодой игрок сделал свой выбор в пользу команды Сербии.
Представители Стояковича поспешили опровергнуть эти сведения. Баскеболист не намерен принимать решение до следующего лета. Стояковичем предварительно интересовались также в сборной США.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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