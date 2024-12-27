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Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу

Светислав Пешич прокомментировал вопрос с потенциальными игроками сборной Сербии.

Ранее специалист рассуждал о возможных будущих членах национальной команды в разрезе их гражданства и имеющихся паспортов. Фраза о выборе в пользу сербской сборной была отнесена на счет Андрея Стояковича, играющего в NCAA, сторона которого поспешила опровергнуть эти сведения. Стоякович будет следующим летом выбирать между Грецией, Сербией и США.

«Это просто недопонимание. Был вопрос о молодых игроках с двойным гражданством. Некоторые из них представляют интерес для нашей команды. Я упомянул Андрея Стояковича в этом контексте.

Но в процессе беседы был также упомянут Тристан Вукчевич. К нему и относилось мое заявление», – уточнил спорный момент главный тренер Сербии Светислав Пешич.

21-летний центровой Тристан Вукчевич сейчас выступает в G-лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Danas
G-лига
Андрей Стоякович
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
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