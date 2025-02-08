В 2019 году Батлер сказал Райли, что считает самым талантливым из всех своих одноклубников Уиггинса. Перед дедлайном их обменяли друг на друга
Джимми Батлер удивил Пэта Райли во время встречи в 2019 году.
Президент «Хит» и звездный баскетболист праздновали заключение 4-летнего контракта на 142 миллиона долларов. Глава флоридского клуба во время беседы поинтересовался, кого защитник считает самым талантливым из всех своих одноклубников.
Батлер назвал Эндрю Уиггинса, с которым выступал в составе «Миннесоты». Такой ответ удивил Райли, но Джимми настоял на своем.
Спустя 5 лет «Майами» обменял запросившего обмен Батлера в «Голден Стэйт», частью компенсации стал канадский форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рамоны Шелберн
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