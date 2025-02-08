В 2019 году Батлер сказал Райли, что считает самым талантливым из всех своих одноклубников Уиггинса. Перед дедлайном их обменяли друг на друга

Джимми Батлер удивил Пэта Райли во время встречи в 2019 году.

Президент «Хит» и звездный баскетболист праздновали заключение 4-летнего контракта на 142 миллиона долларов. Глава флоридского клуба во время беседы поинтересовался, кого защитник считает самым талантливым из всех своих одноклубников.

Батлер назвал Эндрю Уиггинса , с которым выступал в составе «Миннесоты». Такой ответ удивил Райли , но Джимми настоял на своем.

Спустя 5 лет «Майами » обменял запросившего обмен Батлера в «Голден Стэйт », частью компенсации стал канадский форвард.