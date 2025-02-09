Кайл Андерсон: «Первые впечатления от «Хит» совпадают с ожиданиями. Жесткость и упорство»
Кайл Андерсон прокомментировал переход в «Майами».
Форвард «Голден Стэйт» должен был оказаться в «Торонто» по первоначальному проекту сделки с участием Джимми Батлера и Эндрю Уиггинса, но в итоге перешел в «Майами».
«Мои первые впечатления совпадают с ожиданиями от того, что я слышал и видел за годы.
Каждый раз, когда мы играли с «Хит», а я был в другой команде, парни старались изо всех сил. Выкладываются в каждом матче. Как-то встретились с ними, когда у них был бэк-ту-бэк после игры с «Сакраменто», и они приехали на нашу арену и надрали нам задницу. Играют жестко и упорно. Все время слышно, как их тренеры передают что-то со скамейки, предельно вовлечены в игровой процесс.
Так что было понятно, что здесь происходит. Рад стать частью этого», – заключил Андерсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Закари Вайнбергера
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