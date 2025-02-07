Эндрю Уиггинс продолжит выступать под 22-м номером после обмена в «Майами». Под таким же за «Хит» играл Батлер

Эндрю Уиггинс определился с игровым номером после обмена.

Канадский форвард продолжит выступать под 22-м номером после перехода в «Майами ».

Под таким же за «Хит» играл Джимми Батлер , который в рамках сделки перед дедлайном отправился в «Голден Стэйт ».