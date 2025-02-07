  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эндрю Уиггинс продолжит выступать под 22-м номером после обмена в «Майами». Под таким же за «Хит» играл Батлер
Фото
4

Эндрю Уиггинс продолжит выступать под 22-м номером после обмена в «Майами». Под таким же за «Хит» играл Батлер

Эндрю Уиггинс определился с игровым номером после обмена.

Канадский форвард продолжит выступать под 22-м номером после перехода в «Майами».

Под таким же за «Хит» играл Джимми Батлер, который в рамках сделки перед дедлайном отправился в «Голден Стэйт».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
игровая форма
logoМайами
logoГолден Стэйт
logoЭндрю Уиггинс
Баскетбол - фото
logoНБА
logoДжимми Батлер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер взял себе 10-й номер в «Голден Стэйт»
сегодня, 06:37Фото
«Голден Стэйт» – в полном отчаянии. Выменяли Джимми Батлера
64вчера, 20:25
Демаркус Казинс: «Пэт Райли встретил достойного соперника. Джимми Батлер выиграл бой на мечах»
9вчера, 19:13
Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер был близок к переходу в «Финикс», а Кевин Дюрэнт – в «Голден Стэйт»
25вчера, 14:01
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Дюрэнт о словах Перкинса про свою лидерскую роль в «Тандер»: «Самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе»
532 минуты назад
Джимми Батлер об адаптации в «Уорриорз»: «Отдал мяч Стефу Карри и ушел с дороги»
51 минуту назад
Лука Дончич был представлен болельщикам «Лейкерс» перед домашним матчем
59 минут назадВидео
Клэй Томпсон о первом матче в Далласе после обмена Дончича: «Даже не знаю, чего ждать. Будет что-то странное»
сегодня, 06:48
Джимми Батлер взял себе 10-й номер в «Голден Стэйт»
сегодня, 06:37Фото
НБА. «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» благодаря 42+17+8 от Леброна, 25 очков Клэя Томпсона помогли «Далласу» победить в Бостоне и другие результаты
409сегодня, 06:26
Леброн повторил достижение Джордана, набрав 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет
40сегодня, 06:14Видео
Денниса Шредера обменяли трижды за 24 часа перед дедлайном
3сегодня, 06:07
Леброн Джеймс исполнил три точных 3-очковых за 48 секунд, включая попадание от логотипа
17сегодня, 05:51Видео
Джимми Батлер: «Счастлив снова играть в баскетбол. Сделаю все, чтобы помочь «Уорриорз» завоевать титул»
4сегодня, 05:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
3вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
5 февраля, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
5 февраля, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
15 февраля, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
65 февраля, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
5 февраля, 18:16
Рекомендуем