Эндрю Уиггинс продолжит выступать под 22-м номером после обмена в «Майами». Под таким же за «Хит» играл Батлер
Эндрю Уиггинс определился с игровым номером после обмена.
Канадский форвард продолжит выступать под 22-м номером после перехода в «Майами».
Под таким же за «Хит» играл Джимми Батлер, который в рамках сделки перед дедлайном отправился в «Голден Стэйт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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