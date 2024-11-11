Демар Дерозан набрал 16 очков в 4-й четверти и еще 8 в овертайме победного матча с «Финиксом»
Демар Дерозан блеснул в клатче.
Защитник «Сакраменто» набрал 16 очков в четвертой четверти и еще 8 очков в овертайме победного матча с «Финиксом» (127:118).
Всего на счету Демара 34 очка, 3 подбора и 3 передачи при 14 из 25 с игры за 43 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости