Демар Дерозан набрал 16 очков в 4-й четверти и еще 8 в овертайме победного матча с «Финиксом»

Демар Дерозан блеснул в клатче.

Защитник «Сакраменто» набрал 16 очков в четвертой четверти и еще 8 очков в овертайме победного матча с «Финиксом» (127:118).

Всего на счету Демара 34 очка, 3 подбора и 3 передачи при 14 из 25 с игры за 43 минуты.