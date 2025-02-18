В Лос-Анджелесе появилось граффити с Лукой Дончичем и Кобе Брайантом

В Лос-Анджелесе появилось граффити с изображением Луки Дончича.

На одном из зданий на Мелроз-авеню в Лос-Анджелесе появилось граффити с изображением легенды «Лейкерс » Кобе Брайанта , который приветствует новобранца команды Луку Дончича .

Дончич перешел в «Лейкерс» перед дедлайном в обмен на центрового Энтони Эдвардса.