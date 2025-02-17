«Даллас» подделал отчет о травме Луки Дончича, чтобы скрыть его проблемы с физической формой
«Мэвс» скрывали проблемы с физической формой Луки Дончича.
Недавние утечки выявили опасения по поводу физической формы Дончича, которые, как сообщается, сыграли важную роль в решении «Далласа» обменять защитника.
«В ноябре Дончич пропустил пять матчей из-за того, что «Мэверикс» назвали растяжением правого запястья. Такая классификация травмы не совсем соответствует действительности. На самом деле Дончич должен был использовать выходные дни, чтобы привести себя в форму, сообщили источники в команде», — пишет The Athletic.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем