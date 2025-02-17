«Даллас» подделал отчет о травме Луки Дончича, чтобы скрыть его проблемы с физической формой

«Мэвс» скрывали проблемы с физической формой Луки Дончича.

Недавние утечки выявили опасения по поводу физической формы Дончича , которые, как сообщается, сыграли важную роль в решении «Далласа » обменять защитника.

«В ноябре Дончич пропустил пять матчей из-за того, что «Мэверикс» назвали растяжением правого запястья. Такая классификация травмы не совсем соответствует действительности. На самом деле Дончич должен был использовать выходные дни, чтобы привести себя в форму, сообщили источники в команде», — пишет The Athletic.