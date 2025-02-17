Джален Роуз: «Мэвс» не хотели платить Луке. Если вы не хотите платить Луке, то просто продайте команду»
Джален Роуз раскритиковал «Мэвс» за то, как они обошлись с Лукой Дончичем.
«Обычно, когда тебя собираются обменять, тут же публикуются что-то негативное о твоем характере. Мне не нравится, что это произошло с Лукой до того, как его обменяли, и после того, как его обменяли.
Находится ли он в отличной форме? Нет. Есть ли у него что-то за пределами площадки, что ему, вероятно, нужно улучшить в 25 лет? Безусловно.
Мне нравится Энтони Дэвис, но он был вторым игроком в чемпионской команде. Когда Лука выиграет чемпионат, кстати, в прошлом году он вывел их в финал, он будет лучшим игроком в команде.
На мой взгляд, похоже, что они просто не хотели платить Луке. Если вы не хотите платить Луке, то просто продайте команду. Вот что я думаю по этому поводу», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем