«Даллас» не собирался предлагать Луке Дончичу супермаксимальное продление контракта

«Мэвс» не хотели подписывать с Лукой Дончичем супермаксимальный контракт.

«Если бы Дончич остался в «Далласе », он имел бы право подписать пятилетний контракт на 345 миллионов долларов. По оценкам со стороны, которые The Athletic подтвердил после завершения сделки, Дончич хотел остаться в клубе на длительный срок. Дончич сказал об этом, когда прибыл на свое представление в Лос-Анджелесе.

Но был один нюанс: источники в лиге сообщают, что «Мэверикс» не собирались предлагать Дончичу это супер контракт. И то, что один генеральный менеджер, выбравший для обмена одну звезду, ведя переговоры только с одним генеральным менеджером, которого он знает и которому доверяет, и нацелившись только на одного игрока, с которым он работал раньше и за характер которого он может поручиться — что Нико Харрисон сделал с Дончичем, Робом Пелинкой и Энтони Дэвисом — не было случайностью», – пишет The Athletic.