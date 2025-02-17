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«Даллас» не собирался предлагать Луке Дончичу супермаксимальное продление контракта

«Мэвс» не хотели подписывать с Лукой Дончичем супермаксимальный контракт.

«Если бы Дончич остался в «Далласе», он имел бы право подписать пятилетний контракт на 345 миллионов долларов. По оценкам со стороны, которые The Athletic подтвердил после завершения сделки, Дончич хотел остаться в клубе на длительный срок. Дончич сказал об этом, когда прибыл на свое представление в Лос-Анджелесе.

Но был один нюанс: источники в лиге сообщают, что «Мэверикс» не собирались предлагать Дончичу это супер контракт. И то, что один генеральный менеджер, выбравший для обмена одну звезду, ведя переговоры только с одним генеральным менеджером, которого он знает и которому доверяет, и нацелившись только на одного игрока, с которым он работал раньше и за характер которого он может поручиться — что Нико Харрисон сделал с Дончичем, Робом Пелинкой и Энтони Дэвисом — не было случайностью», – пишет The Athletic.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoЛука Дончич
Нико Харрисон
logoНБА
logoДаллас
logoЛейкерс
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