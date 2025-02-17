Оскар Робертсон о словах Дрэймонда Грина о скучном баскетболе: «Какая разница, что он говорит? Он так играет, что ему действительно может быть скучно»
Оскар Робертсон прокомментировал высказывание Дрэймонда Грина.
Форвард «Голден Стэйт» назвал современный баскетбол «скучным» и «лишенным содержания».
«Он столько всего говорит, какая вообще разница, что Дрэймонд сказал. Это ничего не значит. Один парень говорит то, другой – это. Но главное – это эмоции от игры. И мне кажется, что людям игра нравится, особенно когда их команда выигрывает.
Баскетбол может быть скучным для него. Потому что он только отдает передачи на Карри. Больше ничего. Не хочу его критиковать, он понимает игру. Но он чаще пасует на одного игрока, чем кто-либо другой, кого я видел.
Такой баскетбол может быть скучным, он мало чего делает, мало бросает, не так много защищается. Это действительно скучно», – рассудил член Зала славы баскетбола Оскар Робертсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SiriusXM NBA Radio
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