Джейсон Тейтум о Матче всех звезд: «Формат был неплохой. Но перерыв на 20 минут во время игры все усложнил»

Джейсон Тейтум оценил прошедший мини-турнир звезд НБА.

«Формат был неплох. Но они остановили матч из-за какой-то презентации. Мы просидели 20 минут, после чего было сложно вернуться в игру.

Первые два матча были достаточно конкурентными. Если они смогут обойтись без длительных пауз во время игр, все будет гораздо лучше», – заключил форвард.

Тейтум стал самым результативным игроком команды-победителя турнира. Трофей MVP достался представителю принимающей стороны Стефу Карри .