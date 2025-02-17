Джейсон Тейтум о Матче всех звезд: «Формат был неплохой. Но перерыв на 20 минут во время игры все усложнил»
Джейсон Тейтум оценил прошедший мини-турнир звезд НБА.
«Формат был неплох. Но они остановили матч из-за какой-то презентации. Мы просидели 20 минут, после чего было сложно вернуться в игру.
Первые два матча были достаточно конкурентными. Если они смогут обойтись без длительных пауз во время игр, все будет гораздо лучше», – заключил форвард.
Тейтум стал самым результативным игроком команды-победителя турнира. Трофей MVP достался представителю принимающей стороны Стефу Карри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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