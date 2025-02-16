Лука Дончич в «Лейкерс» заплатит налогов на 15 млн долларов больше, чем если бы остался в «Далласе»

Лука Дончич из-за перехода в «Лейкерс» недополучит 32 млн долларов.

Как отмечает Wall Street Journal, в «Далласе» Лука Дончич играл в налогово-благоприятном штате Техас, где его 41 домашний матч в год — плюс несколько матчей против местных «Сан-Антонио» и «Хьюстона» — облагались нулевым подоходным налогом.

На Западном побережье Дончич будет платить подоходный налог в размере 13,3% со своих доходов за домашние матчи и за каждый день, когда он тренируется на площадке «Лейкерс».

В целом, словенец заплатит примерно 18,3 млн долларов налогов за свои первые три сезона в Калифорнии. Для сравнения он заплатил бы всего 3,3 млн, если бы остался в «Далласе » на супермаксимальном контракте. Это означает, что общая сумма, которую он недополучит за следующие три года, играя в «Лейкерс », составит примерно 32 миллиона долларов.