Лука Дончич в «Лейкерс» заплатит налогов на 15 млн долларов больше, чем если бы остался в «Далласе»
Как отмечает Wall Street Journal, в «Далласе» Лука Дончич играл в налогово-благоприятном штате Техас, где его 41 домашний матч в год — плюс несколько матчей против местных «Сан-Антонио» и «Хьюстона» — облагались нулевым подоходным налогом.
На Западном побережье Дончич будет платить подоходный налог в размере 13,3% со своих доходов за домашние матчи и за каждый день, когда он тренируется на площадке «Лейкерс».
В целом, словенец заплатит примерно 18,3 млн долларов налогов за свои первые три сезона в Калифорнии. Для сравнения он заплатил бы всего 3,3 млн, если бы остался в «Далласе» на супермаксимальном контракте. Это означает, что общая сумма, которую он недополучит за следующие три года, играя в «Лейкерс», составит примерно 32 миллиона долларов.
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