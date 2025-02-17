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Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Клипперс» вошли в Топ-10

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» сохранила лидирующие позиции. «Клипперс» выиграли три матча подряд и поднялись с 12-го места на 10-е, обойдя «Даллас» и «Индиану». Других изменений в первой десятке не произошло.

«Голден Стэйт» поднялся с 16-го места на 13-е, выиграв 3 матча из 4 с Джимми Батлером в составе.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Бостон» (2)

  3. «Кливленд» (3)

  4. «Денвер» (4)

  5. «Нью-Йорк» (5)

  6. «Мемфис» (6)

  7. «Лейкерс» (7)

  8. «Хьюстон» (8)

  9. «Миннесота» (9)

  10. «Клипперс» (12)

  11. «Индиана» (10)

  12. «Даллас» (11)

  13. «Голден Стэйт» (16)

  14. «Милуоки» (13)

  15. «Детройт» (18)

  16. «Портленд» (14)

  17. «Финикс» (15)

  18. «Орландо» (19)

  19. «Сакраменто» (20)

  20. «Майами» (17)

  21. «Сан-Антонио» (21)

  22. «Атланта» (22)

  23. «Бруклин» (26)

  24. «Торонто» (24)

  25. «Филадельфия» (23)

  26. «Юта» (27)

  27. «Чикаго» (25)

  28. «Новый Орлеан» (29)

  29. «Шарлотт» (28)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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