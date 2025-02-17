Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Клипперс» вошли в Топ-10

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» сохранила лидирующие позиции. «Клипперс» выиграли три матча подряд и поднялись с 12-го места на 10-е, обойдя «Даллас» и «Индиану». Других изменений в первой десятке не произошло.

«Голден Стэйт» поднялся с 16-го места на 13-е, выиграв 3 матча из 4 с Джимми Батлером в составе.

Полный рейтинг: