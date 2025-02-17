Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Клипперс» вошли в Топ-10
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Оклахома» сохранила лидирующие позиции. «Клипперс» выиграли три матча подряд и поднялись с 12-го места на 10-е, обойдя «Даллас» и «Индиану». Других изменений в первой десятке не произошло.
«Голден Стэйт» поднялся с 16-го места на 13-е, выиграв 3 матча из 4 с Джимми Батлером в составе.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Бостон» (2)
«Кливленд» (3)
«Денвер» (4)
«Нью-Йорк» (5)
«Мемфис» (6)
«Лейкерс» (7)
«Хьюстон» (8)
«Миннесота» (9)
«Клипперс» (12)
«Индиана» (10)
«Даллас» (11)
«Голден Стэйт» (16)
«Милуоки» (13)
«Детройт» (18)
«Портленд» (14)
«Финикс» (15)
«Орландо» (19)
«Сакраменто» (20)
«Майами» (17)
«Сан-Антонио» (21)
«Атланта» (22)
«Бруклин» (26)
«Торонто» (24)
«Филадельфия» (23)
«Юта» (27)
«Чикаго» (25)
«Новый Орлеан» (29)
«Шарлотт» (28)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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