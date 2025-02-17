«Клипперс» примут Матч всех звезд 2026 года в Intuit Dome
«Клипперс» станут хозяевами следующего звезного уик-энда.
Матч всех звезд 2026 года пройдет 15 февраля на арене Intuit Dome. Стеф Карри передал эстафету Джеймсу Хардену во время основного события уик-энда в воскресенье.
Новая домашняя арена «Клипперс» начала работу в этом сезоне.
«Мы готовы. В Intuit Dome будет очень оживленно. Рад тому, что весь мир сможет увидеть, насколько прекрасна эта арена. Мы готовы уже сейчас, но у нас будет целый год, чтобы сделать все безупречно», – заявил Харден.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэна Войке
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