«Клипперс» примут Матч всех звезд 2026 года в Intuit Dome

«Клипперс» станут хозяевами следующего звезного уик-энда.

Матч всех звезд 2026 года пройдет 15 февраля на арене Intuit Dome. Стеф Карри передал эстафету Джеймсу Хардену во время основного события уик-энда в воскресенье.

Новая домашняя арена «Клипперс» начала работу в этом сезоне.

«Мы готовы. В Intuit Dome будет очень оживленно. Рад тому, что весь мир сможет увидеть, насколько прекрасна эта арена. Мы готовы уже сейчас, но у нас будет целый год, чтобы сделать все безупречно», – заявил Харден.