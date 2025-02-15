«Милуоки» и «Клипперс» оказались единственными клубами НБА, которые завершили прошлый сезон с убытками (CNBC)

Стало известно, как сложился для клубов НБА сезон-23/24 с точки зрения финансов.

Согласно оценкам CNBC, 27 из 30 команд НБА получили прибыль по итогам прошлого сезона, и только 2 клуба потеряли деньги за этот период времени.

В минусе минувший сезон закончили «Милуоки » (14 миллионов долларов) и «Клипперс » (114 миллионов).

«Финикс» – единственная команда, завершившая сезон без дохода и убытка.

Больше всего заработали клубы с крупных рынков: «Лейкерс » (191 миллион), «Нью-Йорк» (178 миллионов) и «Голден Стэйт » (155 миллионов).