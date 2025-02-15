«Милуоки» и «Клипперс» оказались единственными клубами НБА, которые завершили прошлый сезон с убытками (CNBC)
Стало известно, как сложился для клубов НБА сезон-23/24 с точки зрения финансов.
Согласно оценкам CNBC, 27 из 30 команд НБА получили прибыль по итогам прошлого сезона, и только 2 клуба потеряли деньги за этот период времени.
В минусе минувший сезон закончили «Милуоки» (14 миллионов долларов) и «Клипперс» (114 миллионов).
«Финикс» – единственная команда, завершившая сезон без дохода и убытка.
Больше всего заработали клубы с крупных рынков: «Лейкерс» (191 миллион), «Нью-Йорк» (178 миллионов) и «Голден Стэйт» (155 миллионов).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CNBC
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