Джеймс Харден о Матче всех звезд: «Выздоровел, и вот я здесь»

Джеймс Харден заявил, что никогда не сомневался, что вернется на Матч всех звезд.

«Я никогда не сомневался, что вернусь на Матч всех звезд. Я просто, знаете ли, наконец-то выздоровел и вернулся на свой уровень. Вернулся к тому, кто я есть, и вот я здесь», – сказал разыгрывающий «Клипперс ».

В воскресенье Харден примет участие в своем 11-м Матче всех звезд НБА . Это будет его первый матч с 2022 года и первый в качестве игрока «Клипперс».