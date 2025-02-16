Джеймс Харден о Матче всех звезд: «Выздоровел, и вот я здесь»
Джеймс Харден заявил, что никогда не сомневался, что вернется на Матч всех звезд.
«Я никогда не сомневался, что вернусь на Матч всех звезд. Я просто, знаете ли, наконец-то выздоровел и вернулся на свой уровень. Вернулся к тому, кто я есть, и вот я здесь», – сказал разыгрывающий «Клипперс».
В воскресенье Харден примет участие в своем 11-м Матче всех звезд НБА. Это будет его первый матч с 2022 года и первый в качестве игрока «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Los Angeles Times
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