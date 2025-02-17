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Матч всех звезд НБА-2028 может пройти в Атланте, Бостоне, Милуоки или Орландо

Атланта, Бостон, Милуоки и Орландо могуть принять Матч всех звезд-2028.

Города, которые, как сообщается, рассматриваются для проведения Матча всех звезд НБА 2028 года: Атланта, Бостон, Милуоки и Орландо.

Ожидается, что официальное объявление будет сделано этим летом.

Следующий Матч всех звезд пройдет в Лос-Анджелесе. Матч звезд-2027 примет Финикс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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