Матч всех звезд НБА-2028 может пройти в Атланте, Бостоне, Милуоки или Орландо
Атланта, Бостон, Милуоки и Орландо могуть принять Матч всех звезд-2028.
Города, которые, как сообщается, рассматриваются для проведения Матча всех звезд НБА 2028 года: Атланта, Бостон, Милуоки и Орландо.
Ожидается, что официальное объявление будет сделано этим летом.
Следующий Матч всех звезд пройдет в Лос-Анджелесе. Матч звезд-2027 примет Финикс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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