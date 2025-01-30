Сергей Быков: «Мы сейчас лишены международных соревнований, но это не значит, что нам не надо к ним готовиться»
Ранее РФБ объявила, что Моня стал руководителем департамента национальных и резервных сборных команд России.
«Очень рад назначению Сергея Мони на такой важный для нашего баскетбола пост. За свою длительную карьеру Сергей играл с разными поколениями игроков, сам проходил достаточно жесткий отбор в системе «Автодора» у Владимира Родионова.
Мы сейчас лишены международных соревнований, но это не значит, что нам не надо к ним готовиться. Наоборот, надо с удвоенной энергией заниматься резервом. Знаю, что Сергей сейчас на Кубке России среди женских команд. В составе участников Финала четырех чуть ли не половина игроков женской национальной сборной. Дальше будет выезд в Минск, затем мужская сборная соберется.
Работы у Сергея много, но ему не привыкать много и продуктивно работать. Мы все знаем про его характер, он не боится брать на себя ответственность в решающие моменты. Эти качества помогут ему в спортивном менеджменте. Желаю ему удачи на этом посту», — сказал чемпион Европы и двукратный обладатель Еврокубка Сергей Быков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий