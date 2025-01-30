Сергей Быков: «Мы сейчас лишены международных соревнований, но это не значит, что нам не надо к ним готовиться»

Сергей Быков высказался о назначении Сергея Мони.

Ранее РФБ объявила, что Моня стал руководителем департамента национальных и резервных сборных команд России.

«Очень рад назначению Сергея Мони на такой важный для нашего баскетбола пост. За свою длительную карьеру Сергей играл с разными поколениями игроков, сам проходил достаточно жесткий отбор в системе «Автодора» у Владимира Родионова.

Мы сейчас лишены международных соревнований, но это не значит, что нам не надо к ним готовиться. Наоборот, надо с удвоенной энергией заниматься резервом. Знаю, что Сергей сейчас на Кубке России среди женских команд. В составе участников Финала четырех чуть ли не половина игроков женской национальной сборной. Дальше будет выезд в Минск, затем мужская сборная соберется.

Работы у Сергея много, но ему не привыкать много и продуктивно работать. Мы все знаем про его характер, он не боится брать на себя ответственность в решающие моменты. Эти качества помогут ему в спортивном менеджменте. Желаю ему удачи на этом посту», — сказал чемпион Европы и двукратный обладатель Еврокубка Сергей Быков.