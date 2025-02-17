Репортер Эван Сайдери: «Уик-энд всех звезд НБА достиг точки, когда требуется полная перестройка»

Эван Сайдери считает, что Уик-энду всех звезд НБА требуется полная перестройка.

«Уик-энд всех звезд НБА достиг точки, когда требуется полная перестройка.

То, что когда-то было памятным событием десять лет назад, теперь совершенно неузнаваемо по многим причинам. Никаких достойных внимания моментов. Никаких запоминающихся серий атак.

Магия Матча всех звезд ушла», – пишет репортер Forbes.