Трэй Янг о Матче всех звезд: «Мне не понравились перерывы»

Трэй Янг высказал недовольство длинными перерывами во время Матча всех звезд.

«Честно говоря, мне совсем не понравилось.

Мне не понравились перерывы. Матчи были такими короткими. Очевидно, мы умеем набирать очки. Поэтому они пытаются, мне кажется, продлить игру, продлить телевизионное время с помощью перерывов и тому подобного», – сказал разыгрывающий «Атланты».