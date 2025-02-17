Шэй Гилджес-Александер о Матче всех звезд: «Мне кажется, сегодня было немного больше борьбы»

Шэй Гилджес-Александер поделился впечатлениями от Матча всех звезд-2025.

«Я бы предпочел играть без перерывов.

Но мне все равно было весело. Мне кажется, что сегодня было немного больше борьбы, что является шагом в правильном направлении. Думаю, ребятам, которые всем этим занимаются, предстоит выяснить, что будет дальше и как продолжать делать Матч всех звезд более и более интересным. Надеюсь, однажды мы к этому придем», – сказал защитник «Оклахомы».