Шэй Гилджес-Александер о Матче всех звезд: «Мне кажется, сегодня было немного больше борьбы»
Шэй Гилджес-Александер поделился впечатлениями от Матча всех звезд-2025.
«Я бы предпочел играть без перерывов.
Но мне все равно было весело. Мне кажется, что сегодня было немного больше борьбы, что является шагом в правильном направлении. Думаю, ребятам, которые всем этим занимаются, предстоит выяснить, что будет дальше и как продолжать делать Матч всех звезд более и более интересным. Надеюсь, однажды мы к этому придем», – сказал защитник «Оклахомы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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