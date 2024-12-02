Чендлер Парсонс: «Не вижу в «Кливленде» реального претендента на титул»

«Кливленд» обыграл «Бостон» и идет на 1-м месте в Восточной конференции.

«Не вижу в «Кливленде» реального претендента на титул.

Они очень хороши, добились реального прогресса. Донован Митчелл поразительно хорош. Входит в элиту. Его опекал Дрю Холидэй – лучший защитник на периметре в лиге – но Митчелл настолько силен, настолько искусен. Он находил броски, привлекал к себе внимание, задействовал партнеров.

Эван Мобли очень хорош в этом году. Скамейка добавила продуктивности. Команда в полном порядке.

Но у «Селтикс» не было Джейлена Брауна и Деррика Уайта, а они все равно имели возможность взять эту игру. Не вижу ни одной команды на Востоке, которая может пройти их», – заключил Чендлер Парсонс.