Чендлер Парсонс: «Не вижу в «Кливленде» реального претендента на титул»
«Кливленд» обыграл «Бостон» и идет на 1-м месте в Восточной конференции.
«Не вижу в «Кливленде» реального претендента на титул.
Они очень хороши, добились реального прогресса. Донован Митчелл поразительно хорош. Входит в элиту. Его опекал Дрю Холидэй – лучший защитник на периметре в лиге – но Митчелл настолько силен, настолько искусен. Он находил броски, привлекал к себе внимание, задействовал партнеров.
Эван Мобли очень хорош в этом году. Скамейка добавила продуктивности. Команда в полном порядке.
Но у «Селтикс» не было Джейлена Брауна и Деррика Уайта, а они все равно имели возможность взять эту игру. Не вижу ни одной команды на Востоке, которая может пройти их», – заключил Чендлер Парсонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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