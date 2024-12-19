Ник Райт: «Победы Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в первых Кубках НБА и их отношение могут задать стандарт на будущее»
Ник Райт считает, что Кубку НБА повезло с первыми победителями.
Первый трофей достался «Лейкерс» Леброна Джеймса, второй оказался в руках «Бакс» и Янниса Адетокумбо.
«Этот результат идеален для НБА. Победы Леброна и Янниса и их отношение к этому трофею могут задать стандарт на будущее. Значимым игрокам нужно будет иметь этот титул в своем резюме. Дело будет не столько в количестве, сколько в наличии этого достижения в своей копилке.
Ситуация выглядела бы по-другому, если бы победил в турнире, скажем, «Хьюстон».
Первые два – Леброн и Яннис, теперь это имеет значение», – заключил ведущий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Awful Announcing
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