Ник Райт: «Победы Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в первых Кубках НБА и их отношение могут задать стандарт на будущее»

Ник Райт считает, что Кубку НБА повезло с первыми победителями.

Первый трофей достался «Лейкерс » Леброна Джеймса , второй оказался в руках «Бакс» и Янниса Адетокумбо .

«Этот результат идеален для НБА . Победы Леброна и Янниса и их отношение к этому трофею могут задать стандарт на будущее. Значимым игрокам нужно будет иметь этот титул в своем резюме. Дело будет не столько в количестве, сколько в наличии этого достижения в своей копилке.

Ситуация выглядела бы по-другому, если бы победил в турнире, скажем, «Хьюстон ».

Первые два – Леброн и Яннис, теперь это имеет значение», – заключил ведущий.