  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ник Райт: «Победы Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в первых Кубках НБА и их отношение могут задать стандарт на будущее»
0

Ник Райт: «Победы Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в первых Кубках НБА и их отношение могут задать стандарт на будущее»

Ник Райт считает, что Кубку НБА повезло с первыми победителями.

Первый трофей достался «Лейкерс» Леброна Джеймса, второй оказался в руках «Бакс» и Янниса Адетокумбо.

«Этот результат идеален для НБА. Победы Леброна и Янниса и их отношение к этому трофею могут задать стандарт на будущее. Значимым игрокам нужно будет иметь этот титул в своем резюме. Дело будет не столько в количестве, сколько в наличии этого достижения в своей копилке.

Ситуация выглядела бы по-другому, если бы победил в турнире, скажем, «Хьюстон».

Первые два – Леброн и Яннис, теперь это имеет значение», – заключил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Awful Announcing
logoЛеброн Джеймс
Ник Райт
logoЛейкерс
logoЯннис Адетокумбо
logoКубок НБА
logoНБА
logoМилуоки
logoХьюстон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо, Энтони Дэвис и Франц Вагнер – в тройке фаворитов на награду MVP Кубка НБА
25 ноября, 18:14
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
3015 ноября, 15:28
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
238 ноября, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чарльз Баркли: «Нам нужно всерьез подумать над тем, чтобы начинать сезон в Рождество»
126 минут назад
Майк Браун: «Де’Аарон Фокс находится на пороге суперзвездного статуса. Он не может позволить себе расслабленности»
143 минуты назад
Евролига. «Панатинаикос» примет «Басконию», «Реал» сыграет с «Монако»
сегодня, 11:50
Матч Евролиги между «Парижем» и «Фенербахче» перенесен в связи с заболеванием игроков французского клуба
сегодня, 11:48
Рик Питино о падении рейтингов НБА: «Верните хэнд-чекинг и разрешите контактную игру»
сегодня, 11:45
Обозреватель Джейсон Макинтайр: «Inside the NBA в последние 10 лет навредило лиге больше, чем что-либо другое»
3сегодня, 11:12
Де’Аарон Фокс о защите «Сакраменто»: «Майк Браун уже потерял последние волосы везде, где они еще оставались»
сегодня, 10:56
Лука Дончич не сыграет против «Клипперс» из-за ушиба левой пятки
7сегодня, 10:42
Агент Бруно Кабокло заявил о предложениях от «Панатинаикоса» и «Реала» на фоне недостаточного игрового времени баскетболиста
сегодня, 10:25
Кубок НБА может сменить место проведения финальных матчей в следующем сезоне
4сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» разобрался с «Вулвз», «Валенсия» разгромила «Клуж», увеличив победную серию до 11-0, и другие результаты
1вчера, 22:20
Хавьер Паскуаль: «Было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались
1вчера, 20:20
Велимир Перасович после победы над «Зенитом»: «УНИКС показал, что может биться с командами топ-уровня»
1вчера, 20:06
«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди
вчера, 13:46
Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»
вчера, 12:34
Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Матч будет очень трудным»
вчера, 12:11
«Оставлю себе лишь маленькую долю». Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА
6вчера, 11:44
Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»
3вчера, 10:46Видео
«Теперь я буду в каждом меме». Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции
вчера, 10:14Видео
Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея
9вчера, 07:16
Рекомендуем