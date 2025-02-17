Стеф Карри стал MVP Матча всех звезд в Сан-Франциско
Стеф Карри получил награду по итогам мини-турнира звезд.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» стал MVP Матча всех звезд. Команда Шака OG’s победила команду Кэндис, пробившуюся в основное событие через Турнир восходящих звезд, в полуфинале (42:35), а затем обыграла Global Stars Чака в финальной встрече (41:25).
На счету Карри 20 очков по итогам двух игр (7 из 17 с игры, 6 из 16 из-за дуги), 10 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.
Самым результативным в его команде был форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 21 очко (9 из 11 с игры и 3 из 5 из-за дуги), в том числе 15 – в финале.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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