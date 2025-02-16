Виктор Вембаньяма: «Меня не освистали. Это Криса Пола освистали»
Виктор Вембаньяма пошутил, что болельщики освистали не его, а Криса Пола.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признался, что это была его идея, а не Криса Пола, «взломать» конкурс мастерства, что привело к их дисквалификации.
Пол и Вембаньяма сделали упор на время прохождения и не стали пытаться попасть по кольцу во время бросковой части. Судьи приняли решение дисквалифицировать игроков «Сперс».
«Меня освистали? Не думаю, что меня освистали. Меня не освистали. Это Криса освистали», – посмеялся французский бигмен.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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