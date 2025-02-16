Дэмиан Лиллард: «Это был мой последний конкурс трехочковых»
Дэмиан Лиллард заявил, что больше не будет участвовать в конкурсе трехочковых.
«Сегодня я проиграл. Поздравляю Тайлера Хирро, все хорошо. Это был мой последний конкурс, я ухожу, официально ухожу», – сказал звездный разыгрывающий «Милуоки».
Лиллард, победитель двух предыдущих конкурсов, сегодня показал 5-й результат (16 очков) и выбыл в первом раунде.
Фото: Legion Hoops.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Милуоки» в соцсети X
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