Дэмиан Лиллард: «Это был мой последний конкурс трехочковых»

Дэмиан Лиллард заявил, что больше не будет участвовать в конкурсе трехочковых.

«Сегодня я проиграл. Поздравляю Тайлера Хирро, все хорошо. Это был мой последний конкурс, я ухожу, официально ухожу», – сказал звездный разыгрывающий «Милуоки ».

Лиллард , победитель двух предыдущих конкурсов, сегодня показал 5-й результат (16 очков) и выбыл в первом раунде.

Фото : Legion Hoops.