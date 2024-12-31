  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 48 очков Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла на двоих помогли «Кливленду» уверенно победить «Голден Стэйт»
Видео
0

48 очков Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла на двоих помогли «Кливленду» уверенно победить «Голден Стэйт»

Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл обеспечили «Кавальерс» гостевую победу.

Защитники «Кливленда» набрали 48 очков на двоих и помогли команде обыграть «Голден Стэйт» (113:95).

На счету Гарлэнда 25 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 10 из 17 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 2 из 4 со штрафной линии.

Митчелл набрал 23 очка, 3 подбора и 5 передачи, реализовав 9 из 19 с игры бросков с игры и 5 из 11 трехочковых.

«Кливленд» продолжает показывать лучший результат текущего регулярного сезона – 28-4. Команда одержала 7-ю победу подряд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoГолден Стэйт
logoДонован Митчелл
logoКливленд
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДариус Гарлэнд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум возглавляют новый рейтинг НБА
266 декабря, 17:30
Шпаги к бою! Присматриваемся к горячему старту «Кливленда»
43 декабря, 16:26Трибуна
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис продолжают лидировать в Топ-10
329 ноября, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
Идеальный трипл-дабл Расселла Уэстбрука без потерь и промахов повторил достижение Домантаса Сабониса
10 минут назадВидео
Никола Йокич (36+22+11) и Расселл Уэстбрук (16+10+10) оформили трипл-даблы в матче с «Ютой»
428 минут назадВидео
33+6+6 от Де’Аарона Фокса помогли «Сакраменто» прервать серию поражений в игре с «Далласом»
сегодня, 07:27Видео
Малик Монк о прогрессе Трея Лайлса: «Он был толстым»
сегодня, 07:15
Йонас Валанчюнас о том, как справляется со слухами об обменах: «Меня нет в соцсетях»
сегодня, 06:50
32+13 от Карла-Энтони Таунса и трипл-дабл (23+15+10) Джоша Харта помогли «Никс» победить «Уизардс»
сегодня, 06:35Видео
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Кливленду», 33 очка Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Даллас» и другие результаты
149сегодня, 06:19
Кенни Эткинсон: «Не был полноценным тренером до работы в «Голден Стэйт»
2сегодня, 06:13
Карлтон Кэррингтон досрочно завершил матч против «Никс» из-за травмы головы
сегодня, 05:45Видео
Даг Кристи: «Хотим, чтобы болельщики понимали, что мы рвем задницу на площадке»
5сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» победила «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии»
вчера, 21:49
Чемпионат Турции. 34 очка Сэйбена Ли принесли «Манисе» победу над «Бешикташем», «Бурсаспор» обыграл «Яловаспор»
вчера, 20:04
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Морнар Бар», «Партизан» справился с «Цедевитой-Олимпией»
вчера, 20:00
Тре Мэнн пропустит еще две недели, реабилитация идет по графику
вчера, 17:33
«Ваноли Кремона» отправила в отставку главного тренера Демиса Кавину
вчера, 16:45
«Бахчешехир» объявил о подписании Фуркана Коркмаза
1вчера, 15:59
Александр Церковный: «После того как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть Евролигу»
вчера, 13:10
Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»
2вчера, 11:10Видео
«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии
вчера, 10:38
«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие
вчера, 09:33Видео
Рекомендуем