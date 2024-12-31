48 очков Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла на двоих помогли «Кливленду» уверенно победить «Голден Стэйт»

Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл обеспечили «Кавальерс» гостевую победу.

Защитники «Кливленда » набрали 48 очков на двоих и помогли команде обыграть «Голден Стэйт » (113:95).

На счету Гарлэнда 25 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 10 из 17 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 2 из 4 со штрафной линии.

Митчелл набрал 23 очка, 3 подбора и 5 передачи, реализовав 9 из 19 с игры бросков с игры и 5 из 11 трехочковых.

«Кливленд» продолжает показывать лучший результат текущего регулярного сезона – 28-4. Команда одержала 7-ю победу подряд.