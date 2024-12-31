48 очков Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла на двоих помогли «Кливленду» уверенно победить «Голден Стэйт»
Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл обеспечили «Кавальерс» гостевую победу.
Защитники «Кливленда» набрали 48 очков на двоих и помогли команде обыграть «Голден Стэйт» (113:95).
На счету Гарлэнда 25 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 10 из 17 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 2 из 4 со штрафной линии.
Митчелл набрал 23 очка, 3 подбора и 5 передачи, реализовав 9 из 19 с игры бросков с игры и 5 из 11 трехочковых.
«Кливленд» продолжает показывать лучший результат текущего регулярного сезона – 28-4. Команда одержала 7-ю победу подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем