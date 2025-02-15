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«Вау!» Кайл Кузма отреагировал на речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции

Кайл Кузма отреагировал на речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции.

«Вау!» – написал форвард «Милуоки» под постом Илона Маска с речью американского вице-президента.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кайла Кузмы в соцсети X
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