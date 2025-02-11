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Генменеджер «Бакс» Хорст об обмене Миддлтона на Кузму: «Самое сложное решение в карьере, но это расширит наше чемпионское окно»

Генменеджер «Бакс» Хорст объяснился после обмена Криса Миддлтона на Кайла Кузму.

«Решение расстаться с Крисом – самое сложное в моей управленческой карьере. Но я по-прежнему отвечаю за эту команду и должен делать то, что повышает наши шансы и расширяет наше чемпионское окно. Я должен сделать так, чтобы у «Бакс» были наилучшие шансы на победу.

Это не сравнение Криса и Кайла, хотя легче всего так все представить. Это про команду до дедлайна и команду после дедлайна. Мы стали глубже на той позиции, на которой наиболее всего нуждались в глубине. Но обмен никак не принижает всего того, что сделал для организации и нашего сообщества Миддлтон. Мы очень ценим его. 

Мы считаем, что этот обмен дает нам больше шансов на победу в этом году. Это также помещает нас под второй потолок, что дает некоторые преимущества в будущем. И мы надеемся максимально использовать эти преимущества.

Верим, что в «Бакс» вы увидите другого Кайла Кузму, который показывает более сильный баскетбол. Мы считаем, что в нашей системе он раскроет все свои сильные качества, включая умение пасовать», – заявил Джон Хорст.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКрис Миддлтон
logoМилуоки
Джон Хорст
logoНБА
logoКайл Кузма
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