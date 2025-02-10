Кайл Кузма набрал 13 очков, 8 подборов и 5 передач в матче с «Сиксерс»

Кайл Кузма провел второй матч в составе «Милуоки».

Форвард набрал 13 очков, 8 подборов и 5 передач во встрече с «Филадельфией» (135:127).

Кузма , который был отправлен в «Бакс» перед дедлайном, вышел в старте и 36 минут реализовал 5 из 13 с игры.

Лидер команды Яннис Адетокумбо не сыграл из-за травмы.