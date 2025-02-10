Кайл Кузма набрал 13 очков, 8 подборов и 5 передач в матче с «Сиксерс»
Кайл Кузма провел второй матч в составе «Милуоки».
Форвард набрал 13 очков, 8 подборов и 5 передач во встрече с «Филадельфией» (135:127).
Кузма, который был отправлен в «Бакс» перед дедлайном, вышел в старте и 36 минут реализовал 5 из 13 с игры.
Лидер команды Яннис Адетокумбо не сыграл из-за травмы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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