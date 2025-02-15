Сегодня в Сан-Франциско пройдут конкурсы Уик-энда всех звезд НБА
В Сан-Франциско состоится конкурсная программа Уик-энда всех звезд НБА-2025.
Мэк Маккланг попытается защитить титул чемпиона по данкам, Дэмиан Лиллард поборется за третью подряд победу в конкурсе трехочковых.
Уик-энд всех звезд-2025
Сан-Франциско, Калифорния
Конкурс мастерства
Участники: команда «Кэвс» (Донован Митчелл, Эван Мобли), команда новичков (Закари Рисаше, Алекс Сарр), команда «Сперс» (Крис Пол, Виктор Вембаньяма), команда «Уорриорз» (Дрэймонд Грин, Мозес Муди).
Конкурс трехочковых
Участники: Джейлен Брансон, Дариус Гарлэнд, Бадди Хилд, Дэмиан Лиллард, Кейд Каннингем, Тайлер Хирро, Кэмерон Джонсон, Норман Пауэлл.
Конкурс данков
Участники: Матас Бузелис, Андре Джексон, Стефон Касл, Мэк Маккланг.
16 февраля. 4.00 (мск)
Опубликовал: Геннадий Ильин
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