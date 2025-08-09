  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
2

ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Предквалификация

Группа D

Украина – Словакия – 80:71  (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)

9 августа. 21.00

Положение команд: Украина – 1-1, Словакия – 1-1, Швейцария – 1-1.

Группа E

Венгрия – Северная Македония – 96:58  (19:18, 34:19, 17:14, 26:7)

9 августа. 23.00

Положение команд: Румыния – 2-0, Венгрия – 1-1, Северная Македония – 0-2.

Группа F

Болгария – Нидерланды – 70:81  (15:22, 17:22, 21:18, 17:19)

9 августа. 22.00

Положение команд: Нидерланды – 2-0, Австрия – 1-1, Болгария – 0-2.

Группа G

Хорватия – Дания – 100:71  (24:14, 32:29, 21:16, 23:12)

10 августа. 1.30

Положение команд: Хорватия – 2-0, Дания – 1-1, Норвегия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoсборная Словакии
logoсборная Украины
logoсборная Нидерландов
logoсборная Венгрии
logoсборная Болгарии
logoсборная Северной Македонии
Чемпионат мира по баскетболу 2027
