ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Предквалификация Группа D Украина – Словакия – 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19) 9 августа . 21.00 Положение команд : Украина – 1-1, Словакия – 1-1, Швейцария – 1-1. Группа E Венгрия – Северная Македония – 96:58 (19:18, 34:19, 17:14, 26:7) 9 августа . 23.00 Положение команд : Румыния – 2-0, Венгрия – 1-1, Северная Македония – 0-2. Группа F Болгария – Нидерланды – 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) 9 августа . 22.00 Положение команд : Нидерланды – 2-0, Австрия – 1-1, Болгария – 0-2. Группа G Хорватия – Дания – 100:71 (24:14, 32:29, 21:16, 23:12) 10 августа . 1.30 Положение команд : Хорватия – 2-0, Дания – 1-1, Норвегия – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.