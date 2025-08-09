ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.
Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Предквалификация
Группа D
Украина – Словакия – 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)
9 августа. 21.00
Положение команд: Украина – 1-1, Словакия – 1-1, Швейцария – 1-1.
Группа E
Венгрия – Северная Македония – 96:58 (19:18, 34:19, 17:14, 26:7)
9 августа. 23.00
Положение команд: Румыния – 2-0, Венгрия – 1-1, Северная Македония – 0-2.
Группа F
Болгария – Нидерланды – 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19)
9 августа. 22.00
Положение команд: Нидерланды – 2-0, Австрия – 1-1, Болгария – 0-2.
Группа G
Хорватия – Дания – 100:71 (24:14, 32:29, 21:16, 23:12)
10 августа. 1.30
Положение команд: Хорватия – 2-0, Дания – 1-1, Норвегия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
