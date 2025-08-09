Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
Майк Мускала присоединится к тренерскому штабу «Финикса».
«Санз» наймут бывшего игрока НБА Майка Мускалу (34 года) ассистентом главного тренера.
Американский центровой провел в лиге 11 сезонов, выступая за «Хоукс», «Тандер», «Сиксерс», «Уизардс», «Селтикс», «Лейкерс» и «Пистонс».
Новый главный тренер «Санз» Джордан Отт работал с Мускалой в «Атланте».
Геннадий Ильин
