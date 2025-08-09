Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»

«Арис» подписал бывшего центрового «Басконии».

«Арис » объявил о подписании соглашения с центровым Стивеном Иноком (27 лет, 208 см).

Американец с армянским гражданством провел прошлый сезон за литовский «Ритас », набирая 9,9 очка и 6,2 подбора в среднем за матч. До этого он выступал за «Тюрк Телеком», «Басконию» и «Обрадойро».