Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
«Арис» подписал бывшего центрового «Басконии».
«Арис» объявил о подписании соглашения с центровым Стивеном Иноком (27 лет, 208 см).
Американец с армянским гражданством провел прошлый сезон за литовский «Ритас», набирая 9,9 очка и 6,2 подбора в среднем за матч. До этого он выступал за «Тюрк Телеком», «Басконию» и «Обрадойро».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
