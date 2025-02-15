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«Голден Стэйт» является самым дорогим клубом НБА по расчетам CNBC – 9,4 млрд долларов

Средняя стоимость клуба НБА составляет около 4,6 млрд долларов.

По расчетам CNBC, средняя стоимость клуба НБА составляет около 4,6 млрд долларов. По этому показателю НБА находится между НФЛ (6,49 млрд) и НХЛ (1,92 млрд).

Самый дорогой клуб НБА — «Голден Стэйт», его стоимость составляет 9,4 млрд долларов. В сезоне 2023/24 «Уорриорз» получили 781 млн дохода — за вычетом выплаты по разделению доходов — что является самым высоким показателем в НБА. «Уорриорз» владеют домашней ареной, «Чейз-центр» в Сан-Франциско, с которой они также получают доход от мероприятий, не связанных с НБА. По словам руководителя лиги, в прошлом сезоне команда заработала почти 200 млн долларов спонсорских доходов, что почти вдвое больше, чем у любой другой команды.

Следом за «Уорриорз» в рейтинге идут «Никс» и «Лейкерс», которые оцениваются в 7,5 млрд и 7 млрд соответственно.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CNBC
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНью-Йорк
logoНБА
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