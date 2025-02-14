Кевин Нокс подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
«Уорриорз» просмотрят Кевина Нокса.
Клуб приглядывался к игроку с лета и приглашал в предсезонный лагерь, но отчислил перед началом чемпионата. Команда готова подписать 10-дневное соглашение с учетом освободившихся мест в ротации.
9-й номер драфта-2018 НБА (25 лет, 201 см) играет в G-лиге, набирая 25,3 очка и 8,8 подбора в среднем в 12 матчах.
«Голден Стэйт» нужно заполнить 2 места в составе до 20 февраля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
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