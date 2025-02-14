Каспер Уэйр заменит Дуэйна Бэйкона на Матче звезд Единой лиги ВТБ
Каспер Уэйр станет участником Матча звезд Лиги ВТБ.
Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр заменит форварда «Зенита» Дуэйна Бэйкона в команде «Гости» на Матче звезд Лиги ВТБ.
Бэйкон не сможет принять участие в Звездном уикенде в связи с возникшими семейными обстоятельствами, а также необходимостью восстановления после повреждения кисти.
Уэйр в этом сезоне в среднем за игру набирает 10,5 очка, 3,1 передачи и 1,8 подбора при эффективности 10,5 балла.
Для разыгрывающего ЦСКА этот Матч Всех Звезд станет 3-м за карьеру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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